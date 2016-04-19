Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Канте может перебраться в «Ювентус»

    «Ювентус» начал активные поиски нового полузащитника в связи с травмой Клаудио Маркизио. По информации источника, главной трансферной целью туринцев является Н'Голо Канте из «Лестера».

    Альтернативными вариантами остаются Яя Туре («Манчестер Сити») и Лукас Билья («Лацио»).

    В текущем сезоне английской Премьер-лиги Канте сыграл 33 матча, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

    Источник: Tuttosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.04.2016 10:49
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +165

      BURNIK 19 апреля 2016, 14:05

      Я считаю Лестеру надо сохранить состав на Лигу Чемпионов,тем более Канте!Хотя не факт,что команда так же выстрелит как в этом сезоне.Поэтому пока есть спрос,может и стоит переходить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      castromen 19 апреля 2016, 12:41

      Канте надо Спартаку. Сразу исчезнут проблемы и в защите,и в полузащите,да и в нападение все наладится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 19 апреля 2016, 11:02

      Да Маркизьо очень ценный был,но если возьмут Яя Туре,проблемы сразу перестанут быть,но и зная как раскрывают игроков Ювентус,Канте тоже вариант не плохой

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11