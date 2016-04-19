Канте может перебраться в «Ювентус»

«Ювентус» начал активные поиски нового полузащитника в связи с травмой Клаудио Маркизио. По информации источника, главной трансферной целью туринцев является Н'Голо Канте из «Лестера».

Альтернативными вариантами остаются Яя Туре («Манчестер Сити») и Лукас Билья («Лацио»).

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Канте сыграл 33 матча, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.