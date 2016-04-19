Канте может перебраться в «Ювентус»

Я считаю Лестеру надо сохранить состав на Лигу Чемпионов,тем более Канте!Хотя не факт,что команда так же выстрелит как в этом сезоне.Поэтому пока есть спрос,может и стоит переходить.
«Ювентус» начал активные поиски нового полузащитника в связи с травмой Клаудио Маркизио. По информации источника, главной трансферной целью туринцев является Н'Голо Канте из «Лестера».
Альтернативными вариантами остаются Яя Туре («Манчестер Сити») и Лукас Билья («Лацио»).
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Канте сыграл 33 матча, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.