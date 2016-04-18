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    Пуйоль: «Пике и Арбелоа лучше было бы прекратить свои игры»

    Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль прокомментировал словесную перепалку, которую ведут в социальных сетях Жерар Пике и Альваро Арбелоа.

    «Было бы лучше, если бы они прекратили эти игры, ведь на них смотрят дети, с них берут пример. Хотя я понимаю, что таково противостояние клубов, и оно будет всегда», – сказал Пуйоль.

    Также бывший игрок каталонцев поделился мнением о неудачах «Барселоны» в последних матчах.

    «У команды спад, но победы в Примере и Кубке еще возможны, и многие хотели бы быть на месте «Барселоны». Я с оптимизмом смотрю на шансы клуба».

    Источник: Marca

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    18.04.2016 22:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 апреля 2016, 22:57

      Как барсе не хватает льва как ты...

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