Пуйоль: «Пике и Арбелоа лучше было бы прекратить свои игры»

Как барсе не хватает льва как ты...
Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль прокомментировал словесную перепалку, которую ведут в социальных сетях Жерар Пике и Альваро Арбелоа.
«Было бы лучше, если бы они прекратили эти игры, ведь на них смотрят дети, с них берут пример. Хотя я понимаю, что таково противостояние клубов, и оно будет всегда», – сказал Пуйоль.
Также бывший игрок каталонцев поделился мнением о неудачах «Барселоны» в последних матчах.
«У команды спад, но победы в Примере и Кубке еще возможны, и многие хотели бы быть на месте «Барселоны». Я с оптимизмом смотрю на шансы клуба».