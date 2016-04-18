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    Айестаран является основным претендентом на пост главного тренера «Валенсии»

    Спортивный директор «Валенсии» Хесус Грасия Питарч после победного поединка 33-го тура Примеры с «Барселоной» (2:1) заявил, что руководство клуба готово предложить нынешнему исполняющему обязанности главного тренера Пако Айестарану контракт на постоянной основе. Напомним, испанский специалист возглавил «летучих мышей» в прошлом месяце, сменив на посту наставника Гари Невилла.

    «Руководство заверило Айестарана, что он может продолжить работу с «Валенсией». Он является основным претендентом на пост главного тренера. Победа над «Барселоной» вызывает у нас гордость», – сказал Питарч.

    Источник: Football Espana

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    18.04.2016 14:41
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