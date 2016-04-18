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    Балотелли встретился с владельцем «Монако»

    Нападающий «Милана» Марио Балотелли, права на которого принадлежат «Ливерпулю», может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает Canal+, итальянский футболист встретился с владельцем «Монако» Дмитрием Рыболовлевым, чтобы обсудить возможный переход во французский клуб. Подробности встречи пока не известны.

    Напомним, сам Балотелли заявил, что не хочет возвращаться в «Ливерпуль» после окончания аренды в «Милане», а планирует остаться в Италии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2016 08:53
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 19 апреля 2016, 11:06

      Монако может купить головную боль,а не игрока,а уж тем более футболиста

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Sn00py 18 апреля 2016, 11:17

      "сам Балотелли заявил, что не хочет возвращаться в «Ливерпуль»"
      ...Ливерпуль тоже этого не хочет =D

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