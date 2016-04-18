Балотелли встретился с владельцем «Монако»

Нападающий «Милана» Марио Балотелли, права на которого принадлежат «Ливерпулю», может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает Canal+, итальянский футболист встретился с владельцем «Монако» Дмитрием Рыболовлевым, чтобы обсудить возможный переход во французский клуб. Подробности встречи пока не известны.

Напомним, сам Балотелли заявил, что не хочет возвращаться в «Ливерпуль» после окончания аренды в «Милане», а планирует остаться в Италии.