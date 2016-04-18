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    Балотелли хочет остаться в «Милане»

    Форвард «Милана» Марио Балотелли не хочет возвращаться в «Ливерпуль», которому принадлежат права на итальянца.

    «Я хочу остаться в «Милане». Я не был счастлив в «Ливерпуле» и не хочу возвращаться туда.

    В последних двух матчах я был хорош. У меня есть еще шесть матчей, чтобы все доказать. Чувствую, что я в хорошей физической форме. Кроме того, у «Милана» есть деньги (смеется)», – заявил Балотелли в эфире Mediaset Premium.

    В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей в Серии А. В них он отметился одним забитым голом и отдал один голевой пас. Ранее сообщалось, что Балотелли может остаться в «Милане» еще на один сезон.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2016 06:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 18 апреля 2016, 07:47

      ДАЙТЕ ЧЕЛОВЕКУ ПОСТОЯНСТВО СКОЛЬКО ЕГО МОЖНО МУЧАТЬ ВСЯКИМИ ПЕРЕХОДАМИ И ОБМЕНАМИ!!???

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