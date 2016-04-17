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    Симеоне: «Не вижу причин, по которым все хотели избежать «Атлетико» при жеребьевке 1/2 финала ЛЧ»

    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне не видит причин, по которым его команда называлась самым нежеланным и неудобным соперником при жеребьевке 1/2 финала Лиги чемпионов.

    «Я не понимаю этого. Мы все знаем, что «Манчестер Сити» и «Реал» обладают классным подбором футболистов. Безусловно, мы тоже не просты, но у них есть по несколько великих игроков, которыми руководят хорошие тренеры.

    Мы стараемся уважать мнение каждого. Единственное, что я могу сказать, это отличная возможность для нас, безо всяких сомнений нас ждет огромное испытание», – сказал Симеоне.

    Напомним, что на полуфинальной стадии главного клубного европейского турнира «Атлетико» сойдется с «Баварией», а «Реал» сыграет с «Манчестер Сити».

    Источник: Goal.com

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    17.04.2016 13:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 апреля 2016, 14:12

      Не звездная команда игроки которым на первом месте игра а не деньги...на Ливерпуль че-то похож

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