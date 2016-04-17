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    Гвардиола: «Бавария» не имеет игроков уровня Месси или Роналду»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола отметил не самую удачную игру своих подопечных в победном матче 30 тура немецкой Бундеслиги против «Шальке» (3:0).

    «Я не удовлетворен нашей игрой. В первом тайме нас словно не было на поле. Приношу извинения нашим болельщикам! Они приходят на стадион для того, чтобы увидеть 90 минут, проведенных на полную катушку.

    У нас нет игроков вроде Месси или Криштиану Роналду, которые забивают по 50-60 голов за сезон. Речь идет об отношении футболистов к делу. Разница между первым и вторым таймом была слишком велика», – сказал Гвардиола.

    Источник: Goal.com

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    17.04.2016 13:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +319

      киэнджин 17 апреля 2016, 19:23

      Леонель один таков..Его копия под именем Герд Мюллер в Баварии катал 40 лет назад.

      0
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      Рейтинг: +63

      RBW_ 17 апреля 2016, 16:50

      !!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      Kano 17 апреля 2016, 16:17

      Ну вырасти такого игрока.

      0
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      Рейтинг: +10

      danlo46 17 апреля 2016, 15:05

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - Fixmatch.net

      0
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      Рейтинг: +16

      WildSven1992 17 апреля 2016, 14:54

      зато есть забивающая палка левандовский

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      Рейтинг: +39

      kirill_22871 17 апреля 2016, 14:36

      Карпина в Баварию! Таски уже там ещё пару спартаковцев и конец Баварии )))

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      Рейтинг: +98

      redarmy83 17 апреля 2016, 14:16

      Уважаемый Пеп! Бавария Мюнхен всегда была коллективом, а не командой одного игрока. Месси ему подавай. Тогда на какой ты там нужен такой? С Месси и Гамбург будет крут. Ты Уфу потренеруй и покажи свой класс. А так и Карпин может быть Гвардиолой)

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > redarmy83 17 апреля 2016, 14:47

      Уфу кто бы не тренировал, много пользы не будет..... В РФПЛ работали многие хорошие тренеры,а толку? Что может тренер сделать, если игроки безнадежны......... Вон Эмери выиграл ЛЕ, с не самым сильным коллективом, а в спартаке что......? явно не его вина! то же самое можно сказать и о Спалетти с Капелло

      0
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      Рейтинг: +7

      iggrok > redarmy83 17 апреля 2016, 15:13

      что значит коолективом... а разве реал и барса не коллектив

      -1
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