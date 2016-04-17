Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола: «Бавария» сделала большой шаг вперед в Бундеслиге»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола подвел итоги домашнего матча 30-го тура чемпионата Германии, в котором его команда со счетом 3:0 выиграла у «Шальке».

    «Я сам играл в футбол и знаю, насколько тяжело играть через три дня после выступления в Лиге чемпионов. Но это не должно быть оправданием для нас. В первой половине встречи мы играли плохо, но во втором тайме смогли продемонстрировать то, на что способны.

    Конечно, я удовлетворен победой. Мы сделали большой шаг вперед в Бундеслиге, и теперь хотим пройти в финал Кубка Германии. Надеюсь, что поединок против «Шальке» станет для нас уроком», – сказал Гвардиола.

    Источник: ФК «Бавария»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2016 06:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11