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    Ван Гаал: «Челси» обыграет «Манчестер Сити», я надеюсь»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал результат матча 34-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:0).

    «Мы получили три очка и немного оторвались от «Саутгемптона» и «Вест Хэма», так что это очень важные баллы. А самой игрой я не слишком доволен. Мы должны решать исход матча намного раньше, а сегодня нам это не удалось.

    Перед игрой я сказал парням, что «Челси» может обыграть «Манчестер Сити», который имел ту же проблему, что и мы – матч в середине недели. «Челси» будет лучше готов к игре, и они победят, я надеюсь», – сказал ван Гаал.

    Источник: BBC

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    16.04.2016 19:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 апреля 2016, 06:57

      Интересно, сколько болларов он поставил на бомбардире на выигрыш Челси.

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      Рейтинг: +118

      kostyandr 16 апреля 2016, 20:01

      НА СЕБЯ НУЖНО НАДЕЯТЬСЯ!!!

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