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    Ван Гаал отчитал журналиста и посоветовал ему извиниться за слова об уходе Де Хеа

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал, отвечая на вопрос о будущем Давида Де Хеа, дал понять, что тот никогда не был близок к переходу в «Реал».

    «Это вы так думаете. Есть ли у вас какие-то доказательства? Вы говорили с мистером Пересом и мистером Вудвордом на эту тему?

    Вы говорили, что Де Хеа собирается в «Реал». Вы помните это? А теперь вы спрашиваете, как долго он еще останется в «МЮ». Бросьте, сначала вы должны сказать: «Ладно, мне жаль, что я это написал. Извините».

    Спросите об этом у самого Де Хеа. Может, он говорил что-то о своем уходе», – сказал ван Гаал.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    16.04.2016 00:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      Baich 16 апреля 2016, 11:17

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