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    Эмери: «Везение необходимо заслужить»

    Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери выразил мнение, что его команда заслуженно вышла в 1/2 финала Лиги Европы. Напомним, что в четвертьфинальном поединке красно-белые выиграли в серии послематчевых пенальти у «Атлетика».

    «Мы пробились в следующую стадию благодарю тому, что были готовы играть до последнего удара в серии пенальти. Обсуждали все это в команде, были готовы к такому сценарию. Кто-то может назвать нас везунчиками, но везение необходимо заслужить. «Атлетик» был прекрасным соперником», – сказал Эмери.

    Источник: AS

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    15.04.2016 13:05
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