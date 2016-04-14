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    Эмери: «Севилья» будет делать то же, что и в первом матче»

    Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери считает, что тактика первого четвертьфинального матча Лиги Европы с «Атлетиком» должна помочь его команде и в ответной встрече.

    «У нас есть шанс пережить уникальные эмоции на глазах родных болельщиков. Результат первого матча дает нам преимущество, но мы готовы к тому, что придется столкнуться с некоторыми трудностями. Постараемся делать то же, что и в первом матче.

    Когда кто-то из игроков по разным причинам выбывает, нужно искать способ, как справиться с этими проблемами. Будем использовать имеющиеся у нас ресурсы, которых в изобилии. В любом случае кадровые потери не могут служить оправданием», – сказал Эмери.

    Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Севильи». Ответная встреча состоится в четверг, 14 апреля, в 22:05 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    14.04.2016 16:55
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