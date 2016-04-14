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    Энрике: «Барселона» не может побеждать всегда»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подытожил ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2), поражение в котором оставило сине-гранатовых за бортом турнира.

    «Ход поединка оправдала наши ожидания. У нас не вышло, мы поздравляем «Атлетико» и желаем ему всех благ.

    Нам не удалось продемонстрировать своей лучшей игры. Сейчас нужно собраться, так как впереди нас ждут еще два турнира и много важных вещей.

    Что думаю по поводу неназначенного пенальти в конце матча? У меня не получилось разглядеть этот эпизод со скамейки. Мне сказали, что пенальти был. Как бы там ни было, поздравляем «Атлетико».

    Выступление в этом турнире доставляет нам удовольствие, но нужно уметь принимать поражения. Наши футболисты профессионалы и они понимают, что всегда добиваться побед невозможно», – приводит слова Энрике Barcastuff.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2016 01:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 14 апреля 2016, 20:03

      эпоха барса прошла как они надоела за эту время. видать со старели))))

      0
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      Рейтинг: +62

      jinhae 14 апреля 2016, 10:21

      ну на самом деле, судья видел что был пеналь, но не поставил тк перед этим не удалил иньесту. просто скажем так феирплей

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 14 апреля 2016, 08:34

      Катать на своей половине мяч и ждать ошибку Атлетико было явной глупостью. Начали бегать после пропущенного. А что вам раньше мешало.

      1
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      Рейтинг: +345

      zadira56 14 апреля 2016, 05:42

      Барса стала моросить не по делу...

      1
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      Рейтинг: +399

      kella 14 апреля 2016, 05:19

      Ничего не ответила золотая рыбка и уплыла в синее море...

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar > kella 14 апреля 2016, 05:58

      Просто выполнила первый заказ )

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      Рейтинг: +36

      Solmon 14 апреля 2016, 02:31

      У Барсы явный спад!

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 14 апреля 2016, 01:54

      4 последних матча - 3 поражения.3 гола забито - 5 пропущено. А не зачастили ли вы, Батенька?! О каких "победах" идет речь? Тут бы ничью вымучать.

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