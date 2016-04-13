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    Три игрока «Лестера» претендуют на звание футболиста года в Англии

    Ассоциация профессиональных футболистов Англии назвала список номинантов, которые будут претендовать на звание лучшего игрока в нынешнем сезоне АПЛ.

    Стоит отметить, что в список попали сразу три игрока «Лестер Сити», претендующего на золотые медали чемпионата Англии. По одному представителю имеют «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

    Претенденты на звание лучшего футболиста года в АПЛ: Димитри Пайе («Вест Хэм»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Джейми Варди («Лестер»), Месут Озил («Арсенал»), Н'Голо Канте («Лестер») и Рияд Марез («Лестер»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2016 16:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +10

      vnyk777 14 апреля 2016, 18:04

      лестер красавцы удачи им

      0
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      Рейтинг: +39

      Hazard_10 13 апреля 2016, 19:40

      Пайе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 13 апреля 2016, 18:48

      Смотря кто чемпионом станет) А так Кейн то проводит тоже серьезный сезон)

      0
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      Рейтинг: +23

      MCJEKA777 13 апреля 2016, 18:47

      Варди по любому!

      0
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 13 апреля 2016, 18:36

      Так и зазвездятся, поразбегаются из Лестера!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Дима97 13 апреля 2016, 18:19

      Варди!

      0
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      Рейтинг: +39

      MaxBet5555 13 апреля 2016, 18:10

      Ну тут либо Варди либо Марез!!! Оба сумасшедший сезон проводят!!!А вообще всю команду Лестера надо награждать наградой лучшего игрока а не одного из...И в первую очередь Раньери. Просто Браво!!!

      2
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      Рейтинг: +12315

      Вомбат 13 апреля 2016, 17:51

      Трудно выбирать между Варди и Озилом, но наверное все-таки Варди.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 13 апреля 2016, 17:43

      Варди! Однозначно!

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 апреля 2016, 17:16

      Полностью согласен,Варди лучший.

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