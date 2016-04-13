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    Роналду: «Могу превзойти собственное достижение и забить больше 17 мячей в ЛЧ»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от победы над «Вольфсбургом» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Напомним, что португальский форвард отметился в этой встрече хет-триком.

    «Я счастлив. Матч был великолепным. Мы мощно вошли в игру, и вообще команда играла здорово. На первых минутах мы действовали на скорости, оказывали давление и быстро забили два мяча. Мы контролировали ход встречи. «Вольфсбург» был хорош, грамотно действовал с мячом, но, думаю, по итогам 90 минут мы были сильнее. Мы создали больше голевых моментов и заслужили выход в следующий круг.

    На самом деле я не гонюсь за рекордами, но получается так, что могу превзойти собственное достижение и забить больше 17 мячей. Это стало бы хорошим знаком. Это было бы здорово как для меня, так и для всей команды. Буду стараться изо всех сил», – сказал Роналду.

    Источник: УЕФА

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    13.04.2016 12:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 13 апреля 2016, 17:59

      КРИРО ТЫ ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ. А КАРЛИК ПОКУРИТ РЯДОМ С ТОБОЙ

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 13 апреля 2016, 13:25

      Если назначат парочку пенальти, то конечно побьет! А команд уровня Вольфсбурга уже не осталось в ЛЧ, чтобы он больше одного гола забил им в 2-х матчах

      -1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > diadushka 13 апреля 2016, 15:53

      Я вот никогда не мог понять, что значит "команд уровня Вольфсбурга"?
      Вольфбург вышел с первого места группы и прошел 1/8 финала ЛЧ. А какие клубы, по-твоему, выше уровня Вольфсбурга? Рома, Байер, БАТЭ, Арсенал, Олимпиакос, Динамо Загреб, Бенфика? (Это соперники Барсы и Баварии). Так где хет -трики в ворота этих команд от Месси, Суареса и Неймара, Левандовски и Мюллера?
      Вот с Ромой и Барса и Реал играли по 2 игры в этом году: Роналду - 2 гола с игры, Месси - 2 гола с игры, Суарез - 2 гола с игры.
      Плюс Реал 2 игры с ПСЖ играл, а Барса, соответственно, играет с Атлетико. Равные соперники у команд.

      2
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      Рейтинг: +6

      C_R_777 13 апреля 2016, 12:44

      Скорее всего побьёт, две, а может и 3 игры у него, чтобы забить 2 мяча

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