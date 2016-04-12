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    Варди: «На тренировках Раньери ставит меня в ворота»

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди рассказал о том, как проходят его тренировке в команде Клаудио Раньери.

    «На тренировках у меня не так много времени, чтобы поработать над реализацией моментов. Мы отрабатываем удары ближе к началу недели, когда тренер хочет снизить нагрузки вратарей и дать немного отдыха моим ногам.

    Так что обычно тренер ставит меня на ворота, как только начинается отработка ударов. Так я приберегаю свои ноги и забитые мячи для матчей и помогаю голкиперам.

    Мы всегда смеемся и шутим на тренировках. Тренер хочет, чтобы мы были расслабленны. В этой команде собралась дружная компания, и мы все хорошо ладим с самого начала сезона», — рассказал Варди.

    Источник: Sports.ru

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    12.04.2016 21:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13

      MrAyzeka 13 апреля 2016, 07:04

      Учит его на психологии вратаря

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 13 апреля 2016, 06:43

      Очень интересно!!!
      Да, результаты будут в той команде, гже тренер сколотит дружный коллектив! Замечательно!

      1
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 12 апреля 2016, 22:48

      Норм так

      0
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