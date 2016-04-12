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    Ротэн: «ПСЖ» надо выигрывать»

    Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жереми Ротэн уверен, что у французского клуба есть все для победы в Лиге чемпионов, но сначала нужно пройти «Манчестер Сити» в четвертьфинальном противостоянии.

    «ПСЖ» надо выигрывать. Если ему не удастся забить быстрый гол, то придется оголять тылы, а у «Манчестер Сити» очень быстрые форварды. Они будут опасны при контратаках.

    Думаю, у «ПСЖ» есть все необходимое, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Команда имеет шансы выйти в финал, но для начала надо сделать шаг в полуфинал», – заявил Ротэн.

    Напомним, что первый матч между командами завершился со счетом 2:2. Ответная встреча состоится в Манчестере во вторник, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    12.04.2016 16:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 12 апреля 2016, 20:10

      ПСЖ ещё не настолько сильны что бы ЛЧ взять,но Сити они пройдут,100%

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      Рейтинг: +65

      Astonreal > BarcelonianDestroyer 13 апреля 2016, 09:42

      лол

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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > Astonreal 13 апреля 2016, 09:58

      ДА лажанул я...

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