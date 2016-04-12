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    Анчелотти: «Ибрагимович готов к «Манчестер Сити»

    Известный итальянский специалист Карло Анчелотти уверен, что форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович готов к ответному четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    «Любой футболист «ПСЖ» чувствует себя более уверенно, если играет рядом с Ибрагимовичем. 2:2 – не очень хороший результат для французов, но я не согласен, что в этом виноват Златан, который не забил пенальти. Он был главным действующим лицом, даже если и допустил небольшую ошибку.

    Ибра всегда был и будет очень важным игроком для «ПСЖ». Уверен, что он будет готов к ответному матчу. Он мечтает выиграть Лигу чемпионов», – считает Анчелотти.

    Напомним, что первый матч между командами завершился со счетом 2:2. Ответная встреча состоится в Манчестере во вторник, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    12.04.2016 12:10
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