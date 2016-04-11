Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хекинг: «После ответной встречи с «Реалом» нас могут зауважать еще больше»

    Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг посетил пресс-конференцию, посвященную ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». В первой игре подопечные Хекинга одержали победу – 2:0.

    «Мы заслужили уважение первым матчем. После ответной встречи нас могут зауважать еще больше. Все зависит только от нас. Хотим сыграть в свой футбол, и неважно, сколько болельщиков соберет стадион.

    Нам нужен еще один иключительный день, и мы хотим продолжить свои похождения в Лиге чемпионов. Нам не терпится решить задачу. Знаем, что можем войти в историю», – сказал Хекинг.

    Матч «Реал» – «Вольфсбург» состоится во вторник, 12 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2016 19:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Egoist-11 11 апреля 2016, 19:48

      Если и вольфсбург на своём поле забил два мяча...то реал минимум 4 обязан забить...если же проиграют этому аутсайдеру...позор

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 11 апреля 2016, 19:31

      Напинают им!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11