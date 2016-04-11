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    Коноплянка: «Севилья» готова выиграть Лигу Европы в третий раз подряд»

    Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка заявил, что его команда готова выиграть Лигу Европы в третий раз подряд.

    «Сегодня чувствую себя лучше после травмы, и я готов сыграть целый матч.

    Команда готова выиграть Лигу Европы в третий раз подряд. У ребят, пришедших в команду в этом году, желание выиграть турнир зашкаливает.

    Денис Черышев? Да, мы с ним общаемся. Слежу за его успехами», – сказал Коноплянка.

    Стоит отметить, что в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы «Севилья» обыграла в гостях «Атлетик» (2:1).

    Источник: Sports.ru

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    11.04.2016 09:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 11 апреля 2016, 13:06

      Ливерпуль думает иначе

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > С-Пб on-line 11 апреля 2016, 23:58

      и Шахтёр....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 11 апреля 2016, 10:51

      Нарветес на боруссию или Ливерпуль потом прочитаю твой комментар

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 11 апреля 2016, 09:53

      Скажите это Ливерпулю с Боруссией

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 11 апреля 2016, 09:49

      Выграть второсортный турнир это не уровень,10 подряд побед в ЛЕ не заменят одну в ЛЧ!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Psih86 11 апреля 2016, 23:57

      Лучше выиграть второсортный турнир,чем вылететь из ЛЧ на стадии 1/8 или 1/4....

      0
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      Рейтинг: -1

      screamvoltage 11 апреля 2016, 09:19

      нет Вам

      0
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