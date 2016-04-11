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    Хиддинк: «Конте уже следит за игроками «Челси»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк призвал своих футболистов уже сейчас зарабатывать уважение Антонио Конте, который возглавит лондонский клуб в следующем сезоне.

    «Конте уже следит за игроками «Челси» и оценивает их игру. И если они хотят гарантировать себе место в основном составе команды в следующем сезоне, то должны показывать все свое мастерство уже сейчас», – рассказал Хиддинк.

    Напомним, что в матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Чесли» на выезде уступил «Суонси» со счетом 0:1.

    Источник: Goal.com

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    11.04.2016 08:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 11 апреля 2016, 10:42

      Пускай за сборную щас наблюдает

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