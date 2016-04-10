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    Алли: «Моей целью перед началом сезона был десяток голов, сейчас на моем счету уже восемь»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли после победного поединка с «Манчестер Юнайтед» (3:0) во встрече 33-го тура АПЛ отметил, что уже почти достиг своей цели по забитым мячам в этом сезоне. Напомним, игроку в этом матче удалось поразить ворота манкунианцев.

    «Мы осознавали, что наш соперник очень хорош. В планы «Манчестер Юнайтед» не входило упрощение «Тоттенхэму» задачи. Но мы были уверены, что получим свои шансы, если будем терпеливы.

    Моей целью перед началом сезона был десяток голов. На данный момент я забил восемь», – сказал Алли.

    Источник: BBC

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    10.04.2016 21:42
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