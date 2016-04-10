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    «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Рэшфорд, Лингард и Фосу-Менса выйдут в основе гостей

    Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» на матч 33-го тура АПЛ.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Дайер, Дембеле, Ламела, Эриксен, Алли, Кейн.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Фосу-Менса, Смоллинг, Блинд, Рохо, Шнайдерлин, Кэррик, Мата, Лингард, Марсьяль, Рэшфорд.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Уайт Харт Лэйн». Время начала – 18:15. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

    Источник: Twitter

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    10.04.2016 17:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 апреля 2016, 07:29

      Похоже, наигрывает молодежь на следующий сезон.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      mybbetru 10 апреля 2016, 17:47

      Прогнозы футбольных матчей www.mybbet.ru

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      forgiven_guy 10 апреля 2016, 17:32

      МЮ пора браться за игру, думаю победят

      0
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      Рейтинг: +8

      ppv666 10 апреля 2016, 17:26

      ВАНГАЛЬ СТРОЙ БАРРИКАДЫ

      0
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