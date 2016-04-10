«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Рэшфорд, Лингард и Фосу-Менса выйдут в основе гостей

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» на матч 33-го тура АПЛ.

«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Дайер, Дембеле, Ламела, Эриксен, Алли, Кейн.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Фосу-Менса, Смоллинг, Блинд, Рохо, Шнайдерлин, Кэррик, Мата, Лингард, Марсьяль, Рэшфорд.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Уайт Харт Лэйн». Время начала – 18:15. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.