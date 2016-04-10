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    Зидан: «Мы любим Данило, он хороший парень»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не видит проблемы в свисте болельщиков в адрес защитника Данило.

    «Я доволен игрой команды, после такого я жду матча с «Вольфсбургом» с большим оптимизмом. Мы хотим, чтобы болельщики пришли на стадион и поддержали команду. Нам нужно будет ликвидировать дефицит в два мяча, но в трудный момент «Сантьяго Бернабеу» способен на многое.

    Свист болельщиков в адрес Данило? Он профессионал и знает, что ему нужно делать. Мы его очень любим, он хороший парень», — заключил Зидан.

    Источник: AS

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    10.04.2016 11:30
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