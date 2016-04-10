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    МЛС. «Реал Солт-Лейк» Мовсисяна закрепился на втором месте и другие результаты

    Состоялись очередные встречи регулярного чемпионата МЛС. «Реал Солт-Лейк», за который выступает нападающий Юра Мовсисян, с минимальным счетом обыграл «Колорадо».

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Ди Си Юнайтед – Ванкувер Уайткепс – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эспиндола, 39; 2:0 – Эспиндола, 54; 3:0 – Саборио, 88; 4:0 – Саборио, 90.

    Нью Йорк Рэд Буллз – Канзас Сити – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фейлхабер, 17; 0:2 – Дайер, 60.

    Даллас – Сан-Хосе – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кинтеро, 4; 1:1 – Акинделе, 36 (с пенальти); 1:2 – Вондоловски, 55; 2:2 – Бернардес (в свои ворота).

    Реал Солт-Лейк – Колорадо – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Плата, 72.

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2016 09:39
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