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    Моуринью возглавит «МЮ», если клуб не попадет в Лигу чемпионов

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал все еще может сохранить свою должность в следующем сезоне. Сообщается, что клуб намерен прибегнуть к услугам португальского специалиста Жозе Моуринью лишь в том случае, если в нынешнем сезоне «красные дьяволы» финишируют не выше пятого места.

    Об этом было сказано агенту португальца, Жорже Мендешу, который в начале недели связывался с исполнительным директором «Манчестер Юнайтед» Эдом Вудвордом. Также было уточнено, что в контракте ван Гаала имеется пункт, согласно которому неустойка за его увольнение будет меньше в случае непопадания в Лигу чемпионов.

    В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» расположился на пятом месте в турнирной таблице с 53 очками. «Манчестер Сити», занявший место на одну позицию выше, имеет в своем активе 54 очка.

    Источник: Manchester Evening News

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    10.04.2016 06:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +80

      Devil56 10 апреля 2016, 10:22

      Да чего ждать, понятно же, что в ЛЧ не попаду. Могут так дотянуть, что и в ЛЕ не пройдут

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 апреля 2016, 09:00

      Моуринью нужно в Реал, а ван Гал пускай еще годит в МЮ порулит, и тогда уже точно будет понятно был он провалом или же у него что-то выйдет.

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