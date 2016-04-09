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    Ивоби: «Мы все еще сохранили шансы на чемпионство»

    Нападающий «Арсенала» Алекс Ивоби считает, что его команда по-прежнему имеет шансы на победу в чемпионате Англии.

    «Некоторые уже успели списать нас со счетов, но в раздевалке каждый из нас верит в достижение нашей цели – победы в чемпионате Англии. Мы потеряли важнейшие очки, но под сомнение преданность игроков своему делу ставить никто не должен. Мы будем бороться до последней встречи», – заявил он.

    Напомним, что после 32 туров «канониры» отстают от лидирующего «Лестера» на 11 очков, имея при этом одну игру в запасе.

    Источник: The Sun

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    09.04.2016 08:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 9 апреля 2016, 18:56

      поборолись, молодцы. Прекращайте, и давайте уже на свое законное 4-ое, ребята.

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