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    Аленичев: «Сложно работать, когда кругом грустные лица»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев не удивлен жесткой реакцией президента РФС Виталия Мутко на судейские ошибки в матче 22-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Ростовом» (0:2).

    «Меня не удивила реакция Виталия Мутко на судейство в матче «Ростов» — «Спартак». Судьи ошибаются, но не хотелось бы это обсуждать. Просто министр дал понять, что в конце чемпионата ставки слишком велики и пусть судьи не расслабляются.

    Нелегко проигрывать одному из главных конкурентов в борьбе за еврокубки. Делаем все возможное, чтобы ребята не раскисали, улыбались. Сложно работать, когда кругом грустные лица», — сказал тренер.

    Напомним, что после матча Мутко признал, что судьи отработали некорректно.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.04.2016 07:24
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +627

      Xiko 9 апреля 2016, 12:23

      Очень сложно:((99((99((

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 9 апреля 2016, 11:54

      чета когда в пользу спартака судьи свистели, все было окей, а тут вдруг ай яй яй ))) тем более что и ошибок со стороны судей в том матче небыло. кб пролетели по делу

      2
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      Рейтинг: +23

      MCJEKA777 9 апреля 2016, 11:47

      Раскажи им анекдот)))

      2
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      Рейтинг: +281

      serhz 9 апреля 2016, 11:45

      Ростов два тайма таскал Спартак за уши ,а они всё скулят -проиграли по всем статьям и нечего ныть вторую неделю !

      3
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 9 апреля 2016, 11:31

      Нужно добиваться того, чтобы ошибки судей не влияли на результат. Конечно, это влияние нельзя недооценивать - они тоже люди. Но когда ты не забиваешь, то сильнее зависишь от таких стечений обстоятельств (не хочется думать, что умышленных).

      2
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      Рейтинг: +545

      kachan63 9 апреля 2016, 10:37

      Не знал, что Мутко за "Спартак" топит.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 9 апреля 2016, 10:25

      Борьба Спартака за еврокубки? Да уже этим всех рассмешил! Грусти больше нет!

      2
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      Рейтинг: +9

      Radinpup > VIPded 9 апреля 2016, 10:34

      Читать не умеешь? Он про Ростов говорил

      -1
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      Рейтинг: +82

      KELT88 9 апреля 2016, 10:00

      писимизм ни когда до добра не доводил

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 9 апреля 2016, 09:56

      К Аленю оч.хорошо отношусь, но то, что у него самого, по крайней мере, во время интервью чуть ли не самая кислая мина из всех коучей - факт.
      Больше позитива, Дима, и медали к тебе потянутся))).

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 апреля 2016, 09:49

      нарядись клоуном - рассмеши

      0
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