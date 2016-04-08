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    Моуринью: «У Гвардиолы уже есть новый клуб, а у меня его нет»

    Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал возможное соперничество с Хосепом Гвардиолой в АПЛ. Напомним, Гвардиола летом возглавит «Манчестер Сити», а будущее самого Моуринью связывают с «Манчестер Юнайтед».

    «Он знает, где он будет работать, а я – нет. Сейчас нет смысла представлять себе какие-то сценарии, потому что у Гвардиолы уже есть новый клуб, а у меня его нет.

    Я не хочу говорить ничего о «Манчестер Юнайтед». Есть тысячи возможных сценариев, некоторые более вероятны, другие – менее. Единственное, чем я занимаюсь, когда у меня нет работы, так это чтение всего подряд в прессе. Во время работы я не читаю ни слова.

    Врать и вырывать слова из контекста – это так просто. Таков мир, в котором мы живем, и к этому нужно привыкнуть.

    Я могу гарантировать, что останусь верен своему старому правилу и не буду ничего читать во время работы», – сказал Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    08.04.2016 21:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +26

      crusadere 9 апреля 2016, 07:25

      апл держись

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      bestolochch 9 апреля 2016, 06:25

      Было бы интересно увидеть их в Манчестере!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      trahtorist92 9 апреля 2016, 01:00

      а будет ли?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 8 апреля 2016, 23:17

      А давайте пускай Газпром Жозика купит, бабла думаю хватит лет на 15 зеньку тренировать...

      -2
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      Рейтинг: +284

      Kano 8 апреля 2016, 22:55

      Думаю возглавит либо Валенсию, или условный Эвертон. Может даже Реал.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      DmitriM 8 апреля 2016, 22:24

      Ждем...

      -1
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