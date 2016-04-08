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    Лига Европы. «Боруссия» Д и «Ливерпуль» сильнейшего не выявили, «Вильярреал» победил «Спарту»

    В первом матче 1/4 финала Лиги Европы дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Ливерпулем» – 1:1.

    В другой встрече «Вильярреал» со счетом 2:1 одержал победу над «Спартой».

    Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

    Боруссия Д (Германия) – Ливерпуль (Англия) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ориги, 36; 1:1 – Хуммельс, 48.

    Вильярреал (Испания) – Спарта (Чехия) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Бакамбу, 3; 1:1 – Брабец, 45; 2:1 – Бакамбу, 63.

    Календарь Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2016 00:02
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 8 апреля 2016, 12:03

      Генрих джан, по-брацки забей им штук 5-6))))
      Боруссия вперед!!! Хотя и Ливерпуль терять жалко будет, уж очень зрелищные команды, не то что всякие атлетико и прочие команды с "мышиным стилем" игры

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      Рейтинг: +31

      vlalvl 8 апреля 2016, 08:47

      Спарта класс!!!

      0
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 8 апреля 2016, 08:39

      У Спарты хорошие шансы в ответном

      0
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      Рейтинг: +91

      grigkh 8 апреля 2016, 07:38

      Ожидаемо

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 8 апреля 2016, 00:42

      Такой футбол приятно смотреть. Боруссия должна пройти дальшедальше...

      1
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      Рейтинг: +9

      mouzEmoTion 8 апреля 2016, 00:27

      Грац)))

      0
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      Рейтинг: +40

      Aiur 8 апреля 2016, 00:19

      Абумеянг разочаровал!

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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 8 апреля 2016, 00:15

      Ливер-Боруссия - это нечто! Вот это я понимаю-футбол! По круче чем ЛЧ будет!!!

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 8 апреля 2016, 00:08

      Классный футбол !!!

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 8 апреля 2016, 00:08

      Чехи творят сенсацию...есть шанс выйти дальше!Ну а матч в Дортмунде классный выдался!А через неделю рубилово продолжится...класс!))

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > kniazevski 8 апреля 2016, 00:48

      я надеюсь))

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > карасевщина 8 апреля 2016, 20:10

      посмотрим))))

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