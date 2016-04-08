Лига Европы. «Боруссия» Д и «Ливерпуль» сильнейшего не выявили, «Вильярреал» победил «Спарту»

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Ливерпулем» – 1:1.

В другой встрече «Вильярреал» со счетом 2:1 одержал победу над «Спартой».

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

Боруссия Д (Германия) – Ливерпуль (Англия) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ориги, 36; 1:1 – Хуммельс, 48.

Вильярреал (Испания) – Спарта (Чехия) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Бакамбу, 3; 1:1 – Брабец, 45; 2:1 – Бакамбу, 63.

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