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    Симонян: «Не понимаю спортсменов, которые принимают допинг»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян дал свой комментарий по поводу появившейся информации о том, что в нескольких допинг-тестах игроков женской сборной России был обнаружен мельдоний.

    «Честно, не знаю о ситуации в женской сборной. Не понимаю тех, кто принимает допинг. Это нечестно по отношению к своему сопернику. Выходи и борись с ним честно. Во всех видах спорта ловят кого-то. Надо искоренить употребление запрещенных препаратов, каленым железом выжечь. В мое время мы играли, и нам никаких препаратов не давали», – сказал Симонян.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2016 20:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 7 апреля 2016, 22:47

      Профи спорт без допинга не возможен и его принимают все,а в Ваше время пешком ходили,а сейчас по 40-50 игр за сезон,нагрузки на пределе человеческих возможностей,ни важно футбол или плавание итд

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 апреля 2016, 22:05

      Когда за допинг не сажают . а дарят квартиры с машинами , почему бы не пытаться.
      Когда у Мутко спросили , будут ли наказывать спортсменов пойманных на допинге , то он ответил-- зачем расстраивать ребят , их и так уже наказали , лишив медалей.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 7 апреля 2016, 21:46

      В ваше время играли за честь клуба,страны для людей,а сейчас за немалые деньги да еще и просто плохо!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 7 апреля 2016, 21:26

      Никита Палыч, а помнится в СССР ни секса ни допингов то и не было...

      -1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 7 апреля 2016, 20:58

      а без этого современный спорт не может

      -1
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