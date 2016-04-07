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    Паллотта: «Рома» не собирается продавать своих звезд»

    Президент «Ромы» Джеймс Паллотта заявил, что устал заниматься опровержением слухов о продаже тех или иных звездных игроков команды.

    «Каждый день я читаю о том, что какие-то игроки будут проданы. Разговоры о возможной продаже Пьянича. Все это неправда. Никто об этом даже не думает, я хочу чтобы он остался. Я устал от этих слухов, они вредят клубу», – заявил Паллотта.

    После 31 тура «Рома» занимает третью строчку в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в своем активе 63 очка.

    Источник: Goal.com

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    07.04.2016 17:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 7 апреля 2016, 19:16

      Куда ж вы денитесь, когда за Наинголлана 60 лямов предложат?!

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