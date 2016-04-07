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    Ибрагимович подаст в суд на врача, который обвинил его в употреблении допинга

    Агент нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича Мино Райола заявил, что слова бывшего тренера легкоатлетической сборной Швеции Ульфа Карлссона о том, что форвард принимал допинг во время выступления за туринский «Ювентус», повлекут за собой последствия.

    «Мы будем судиться с Карлссоном. Я не являюсь экспертом в этой сфере, поэтому придется нанять шведского юриста. Его имя будет названо позднее.

    Карлссон допустил большую ошибку. До этого заявления у него была одна жизнь, теперь начнется другая, скоро он поймет это. Его сведения – ложь. Сделанные заявления не подтверждены фактами. Мы можем доказать, что все это неправда. Ни в одном из своих клубов Златан даже аспирин не принимал, а «Ювентус» постоянно проверяли на допинг. Одного Златана проверяли 15-20 раз», – сообщил Райола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2016 15:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 7 апреля 2016, 22:20

      Конкретно наехали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 7 апреля 2016, 16:55

      Молодец, все должно быть по закону! Сказал глупость - отвечай!

      1
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      Рейтинг: +395

      meiram 7 апреля 2016, 16:16

      Как только не стремятся полить грязь на спортсменов,до чего алчность доводит! Люди проснитесь...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      palik > meiram 7 апреля 2016, 17:14

      это не алчность...это "самопиар"...в современном спорте, да и в шоу-бизнесе это зачастую не редкость

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