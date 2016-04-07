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    Эмери: «Мы готовы к интенсивной игре «Атлетика»

    Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери оценил шансы своей команды на выход в полуфинал Лиги Европы как 50 на 50.

    «Сан-Мамес» завтра будет шуметь! Мы готовы к интенсивной игре соперника. В четверг нас ожидает равный поединок, ожесточенная борьба за каждый мяч.

    Пара очень ровная, и если посмотреть на выступление команд в Примере, то шансы 50 на 50. Уверен, это будет великолепная дуэль», – заявил Эмери.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Атлетик» – «Севилья» состоится в четверг, 7 апреля, в 22:05 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    07.04.2016 07:41
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