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    Фонсека: «Шахтер» – один из фаворитов Лиги Европы»

    Главный тренер «Браги» Паулу Фонсека считает своего соперника по четвертьфинальной стадии Лиги Европы одним из фаворитов этого турнира в текущем сезоне.

    «Жду сложного матча против очень сильного клуба с богатым опытом в еврокубках. «Шахтер» – один из главных фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги Европы. У этой команды хорошая атакующая линия, но для нас эта миссия не является невыполнимой. Мы хотим сохранить ворота на замке и победить. Мы готовы и мотивированы. Верим, что у нас есть все, чтобы добиться успеха», – заявил Фонсека.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Брага» – «Шахтер» состоится в четверг, 7 апреля, в 22:05 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    07.04.2016 06:48
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +16

      Vasyaka85 7 апреля 2016, 10:06

      Боруссия и Севилья фавориты. Шахтеру если повезет с ними не встретиться до финала, то финал их потолок

      0
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    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 7 апреля 2016, 09:37

      Фаворит №1 - Боруссия Дортмунд.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      halk1981 7 апреля 2016, 09:15

      шахтер чемпион

      -1
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