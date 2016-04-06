Раньери: «Варди – фантастическая лошадь, а у Канте в трусах батарейки»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о роли Джейми Варди в игре команды.

«Варди не футболист, он – фантастическая лошадь. Он нуждается в полной свободе на поле.

Я говорю ему: «Можешь перемещаться так, как тебе нравится, но ты должен помогать команде, когда мы теряем мяч. Это все, чего я у тебя прошу. Если ты начинаешь прессинговать, то все остальные следуют твоему примеру», – сказал Раньери.

Также наставник похвалил Н’Голо Канте за его выносливость.

«Канте очень много бегает на тренировках. У него, наверное, полная упаковка батареек в трусах. Он никогда не останавливается.

Мне приходится говорить ему: «Эй, Н’Голо, успокойся. Успокойся. Не нужно постоянно бегать за мячом, ладно?».

Он отвечает: «Хорошо, босс, хорошо», а через десять минут снова бежит».