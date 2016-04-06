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Игроки «Шинника» написали коллективное письмо Мутко

6 апреля 2016, 12:07
1

Футболисты ярославского «Шинника» в связи с многомиллиоными долгами клуба обратились к президенту РФС Виталию Мутко.

«В период с 2013 по 2016 гг. все футболисты-профессионалы, тренеры, врачи и другие работники клуба регулярно не получают вовремя свою заработную плату. На сегодняшний день работодателем не выплачены заработные платы за декабрь 2015 г., январь, февраль, март 2016 г., а также премиальные за весь сезон 2014-2015 гг. и первую часть сезона 2015-2016 гг.

Общая сумма долгов, включая долги клуба по предыдущим финансовым обязательствам, составляет не менее 180 млн. руб.

Футболисты неоднократно шли навстречу и соглашались на реструктуризацию долгов. Однако сейчас ситуация близка к критической. Клуб может потерять свой профессиональный статус и футболистам никто не может гарантировать погашения долгов, в том числе и потому, что нынешняя система лицензирования футбольных клубов РФС не обязывает клубы иметь на своем балансе какие-либо материальные активы или денежные средства, которые могли бы быть использованы на погашения долгов перед футболистами, тренерами, врачами и другими работниками клубов.

Футболисты просят руководство Министерства спорта и РФС посодействовать сохранению профессионального статуса НП ФК «Шинник» г. Ярославль и погашению долгов перед всеми работниками клуба», – говорится в письме игроков ярославской команды.

Источник: Профсоюз футболистов и тренеров
Россия Шинник Мутко Виталий
Комментарии (1)
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bw17
1459941398
Всего-то 2 млн. $ долгов за 2 года перед целым клубом. А вот Зенит готов платить 10млн.$ за год одному только Пеллегрини.. Все как всегда, одни х..й сосут, другие жиру бесятся.
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