Skysports: «Реал» выставил Роналду на трансфер

Руководство мадридского «Реала» согласилось расстаться со своим лидером Криштиану Роналду. Как сообщает известный испанский журналист Гильем Балаге, за форварда «сливочные» планируют выручить 60 миллионов евро.

С идеей продать португальца выступил президент «королевского» клуба Флорентино Перес. Агенты игрока уже начали переговоры с испанским грандом, чтобы найти оптимальное решение. Сам футболист хочет получать в своем новом клубе 20-25 миллионов евро за сезон.