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    Skysports: «Реал» выставил Роналду на трансфер

    Руководство мадридского «Реала» согласилось расстаться со своим лидером Криштиану Роналду. Как сообщает известный испанский журналист Гильем Балаге, за форварда «сливочные» планируют выручить 60 миллионов евро.

    С идеей продать португальца выступил президент «королевского» клуба Флорентино Перес. Агенты игрока уже начали переговоры с испанским грандом, чтобы найти оптимальное решение. Сам футболист хочет получать в своем новом клубе 20-25 миллионов евро за сезон.

    Источник: Skysports

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    06.04.2016 08:48
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +16

      skinshow 8 апреля 2016, 16:30

      Наконец то. Реал станет наконец то свободней играть, не будут играть на Роналду. А роналду надо возвращаться в Манчестер, но наверно лучше в сити а не в юнайтед, либо тупо сшибать бабки в псж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 8 апреля 2016, 00:03

      Роналду надо снова играть в Манчестере

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      dolf666 7 апреля 2016, 15:29

      мне кажется Рону тупо надоело в Реале, никакой страсти в его глазах, никакой фейерии в игре, повседневные голы на добивании, критика партнёров, он хочет чего-то нового. от трансфера выиграют все, и Рон перейдёт в топ-клуб, пока востребованный, и Перес баблом подавится заодно. если ещё 1-2 сезона в Реале, то в итоге получит свист от фанатов и пинка как Касильясу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      riat 6 апреля 2016, 21:30

      Перес Чудак на букву М !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      y-ago 6 апреля 2016, 19:26

      Чушь несусветная...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 апреля 2016, 17:42

      В МЮ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      Барклай де Толли 6 апреля 2016, 12:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пидарку 500к гривен в ебало и в Оболонь!...

      -13
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 > Барклай де Толли 6 апреля 2016, 13:17

      В Пиво 0_о?

      -1
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      Рейтинг: +377

      bringing 6 апреля 2016, 12:29

      В Кубань

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 6 апреля 2016, 11:50

      Хотите грохнуть "Реал"- продайте Роналду. Да только кто потянет такую зарплату?

      1
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 6 апреля 2016, 11:50

      Почему раньше не продали, пока он рекорд рауля не перебил. СУКИ.

      0
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