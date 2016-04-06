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    Нойер: «Нам очень хотелось забить второй гол «Бенфике»

    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер признался, что команде пришлось непросто в домашнем матче 1/4 финала против «Бенфики» (1:0), несмотря на большое количество созданных моментов.

    «Не существует простых игр. Нами было создано большое количество моментов, но соперник здорово действовал в обороне.

    Нам очень хотелось забить второй гол. В Лиссабон «Бавария» едет с минимальным преимуществом и с желанием выйти в полуфинал. Сделаем все возможное для этого. Мы хотим достигать побед каждую неделю, и бывает так, что одного забитого мяча вполне для этого достаточно», – цитирует Нойера DW Sports.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2016 01:18
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