Лапочкин условно отстранен от судейства до конца сезона

Из-за этого чудика Мутко разожгли хрен знает что : если и было положение вне игры-то только в первом случае и то с натягом-проиграли по всем статьям -теперь судья крайний -надо мячи забивать уметь и козлов типа Комбарова держать на привязи.
Согласно решению судейского комитета РФС, судья матча 22-го тура РФПЛ «Ростов» – «Спартак» (2:0) Сергей Лапочкин получил строгое предупреждение и условное отстранение от обслуживания игр до конца сезона. Его ассистента Рашид Абусуев подвергли аналогичному наказанию, только уже безо всяких условностей.
Напомним, что оба гола ростовчан были забиты с нарушениями правил: бригада арбитров была обязана фиксировать положение вне игры, но в обоих случаях судейский свисток промолчал.