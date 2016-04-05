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    Лапочкин условно отстранен от судейства до конца сезона

    Согласно решению судейского комитета РФС, судья матча 22-го тура РФПЛ «Ростов»«Спартак» (2:0) Сергей Лапочкин получил строгое предупреждение и условное отстранение от обслуживания игр до конца сезона. Его ассистента Рашид Абусуев подвергли аналогичному наказанию, только уже безо всяких условностей.

    Напомним, что оба гола ростовчан были забиты с нарушениями правил: бригада арбитров была обязана фиксировать положение вне игры, но в обоих случаях судейский свисток промолчал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2016 23:17
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +281

      serhz 6 апреля 2016, 13:31

      Из-за этого чудика Мутко разожгли хрен знает что : если и было положение вне игры-то только в первом случае и то с натягом-проиграли по всем статьям -теперь судья крайний -надо мячи забивать уметь и козлов типа Комбарова держать на привязи.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 апреля 2016, 12:24

      Уважал Спартак, но сейчас чё то не очень

      1
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      Рейтинг: +171

      Sanni333 6 апреля 2016, 12:16

      Вечно нам кто то виноват... Играть надо а не жаловаться... Вышли какие то овощи

      2
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      Рейтинг: +12

      David Kipiani 6 апреля 2016, 09:18

      "Напомним, что оба гола ростовчан были забиты с нарушениями правил" это вообще что? Или простая гегемония столичных клубов? Спартаку не удалось 2 раза в пустые с 5 метров забить!!!!!!!!!!!! А мутко вообще какого х.я ты вмешиваешься или чемодан отрабатываешь? Иди спортсменов наших за допинг отмазывай по миру. Или очко растянутое в мире свою браваду показывать, клоп?

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 6 апреля 2016, 09:03

      как конебомжи запищали, что их курятник разворошили)))))

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 6 апреля 2016, 08:45

      БОМЖЕСУДЬИ, СВИСТЯТ ТОЛЬКО СВОЕМУ БОМЖАТНИКУ))

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 апреля 2016, 08:28

      Вот не понимаю писак ниже вообще-НАРУШЕНИЯ были ,все это признают -о чем вы все тут скулите-это гнилые три очка Ростова.

      -1
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      Рейтинг: +6611

      maior-60 6 апреля 2016, 07:02

      Забей "Спартак" хоть один мяч, тогда можно было и о судействе поговорить. А так - не вижу смысла это обсуждать.

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      Рейтинг: +762

      sprint5 6 апреля 2016, 06:24

      совсем совесть потеряли

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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 апреля 2016, 05:35

      Да не было там предвзятого судейства, допускаю, что действительно судья не мог рассмотреть как оно было на самом деле, я понимаю, если бы выиграл "Спартак",да, к нему есть определённые симпатии, т.к. он у нас считается народной командой

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