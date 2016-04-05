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    «Бавария – «Бенфика». Победный выстрел Видаля

    «Бавария» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с минимальным счетом одолела «Бенфика». Единственный и победный точный удар удался хавбеку мюнхенцев Артуро Видалю.

    1:0 – Видаль, 3

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2016 23:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +39

      MaxBet5555 11 апреля 2016, 01:44

      Бенфика пройдет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 6 апреля 2016, 09:06

      Слабовато как то для баварии

      1
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      Рейтинг: +816

      diktatop 6 апреля 2016, 08:48

      мало забито)))

      0
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      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 6 апреля 2016, 08:47

      "Это видео было удалено пользователем" - что предлагаете смотреть в этой новости редакторы? Битву черных и белых муравьев?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      KELT88 6 апреля 2016, 08:18

      вот вам и Бенфика...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 6 апреля 2016, 07:56

      Какая-то неубедительная победа.

      0
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      Рейтинг: +14

      Denis Agapov 6 апреля 2016, 04:48

      Классный гол.

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      Рейтинг: -12

      клoр 6 апреля 2016, 00:52

      нагнут лохов из португалии во 2 матче

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 5 апреля 2016, 22:53

      Красиво.

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