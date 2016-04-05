«Бавария – «Бенфика». Победный выстрел Видаля

Бенфика пройдет!
«Бавария» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с минимальным счетом одолела «Бенфика». Единственный и победный точный удар удался хавбеку мюнхенцев Артуро Видалю.
1:0 – Видаль, 3
«Бавария» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с минимальным счетом одолела «Бенфика». Единственный и победный точный удар удался хавбеку мюнхенцев Артуро Видалю.
1:0 – Видаль, 3
Бенфика пройдет!
Слабовато как то для баварии
"Это видео было удалено пользователем" - что предлагаете смотреть в этой новости редакторы? Битву черных и белых муравьев?
вот вам и Бенфика...
Какая-то неубедительная победа.
Классный гол.
нагнут лохов из португалии во 2 матче
Красиво.