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    «Барселона» примет «Атлетико» во вторник в четвертьфинале Лиги чемпионов

    Сложно выбрать центральный матч четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, но испанское противостояние «Барселона»«Атлетико» уже на таком этапе – заслуживает отдельного внимания. Каталония не отошла еще от прошедших выходных и поражения от «Реала», а уже сегодня предстоит новая встреча с представителями Мадрида.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико». Начало в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2016 20:15
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