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    Алонсо: «Последние два месяца были ужасными для «Баварии»

    Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо уверен, что его команда способна играть еще лучше, если все игроки будут в строю.

    «У нас не бывает проблем, когда вся команда в строю. Но последние два месяца были ужасными с этой точки зрения. Мы не играли на высшем уровне, потому что ряд важных для нас футболистов не могли помочь команде.

    Когда у тренера нет проблем с выбором состава на игру, то и команда действует на максимуме своих возможностей», – считает Алонсо.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Бенфика» состоится во вторник, 5 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    05.04.2016 10:02
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +284

      Kano 5 апреля 2016, 11:27

      Без проблем сегодня должно быть.

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