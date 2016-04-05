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    Дракслер: «В Лиге чемпионов играем успешнее, чем в Бундеслиге»

    Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер считает, что его команда в этом сезоне выступает более успешно на евроарене, чем в Бундеслиге. Напомним, что «волки» впервые в истории вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «В Бундеслиге мы проводим не самый лучший свой сезон. Мы не довольны своим положением в турнирной таблице, но в Лиге чемпионов другое дело. Мы смогли выйти из группы, где нам противостоял, например, «Манчестр Юнайтед». Так что мы довольны тем, как команда выступает в Лиге чемпионов», – заявил Дракслер.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Вольфсбург» – «Реал» состоится в среду, 6 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    05.04.2016 07:20
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