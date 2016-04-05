Дзюба: «После Франции поймем, что мы не фавориты Евро»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в эфире программы «8-16» на телеканале «Наш футбол» рассказал о выводах, которые он сделал по итогам товарищеского матча национальной команды против Франции (2:4).

«Французы продемонстрировали определенный класс, будет сделано много выводов, мы увидели, какие скорости и какие команды ждут нас на Евро-2016. Это определенный мастер-класс, особенно в первом тайме.

В любом случае мы поняли, что против французов можно играть. Может, они чуточку мастеровитее и быстрее, но с ними можно играть. Я уверяю, мы сделаем выводы. Когда Россия крупно обыграла Италию, все кричали, что на Евро мы всех порвем. А сейчас проиграли 2:4, после этого придем в себя, поймем, что едем во Францию не фаворитами, но можем стать хорошей темной лошадкой», – сказал Дзюба.