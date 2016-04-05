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Дзюба: «После Франции поймем, что мы не фавориты Евро»

5 апреля 2016, 00:51
17

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в эфире программы «8-16» на телеканале «Наш футбол» рассказал о выводах, которые он сделал по итогам товарищеского матча национальной команды против Франции (2:4).

«Французы продемонстрировали определенный класс, будет сделано много выводов, мы увидели, какие скорости и какие команды ждут нас на Евро-2016. Это определенный мастер-класс, особенно в первом тайме.

В любом случае мы поняли, что против французов можно играть. Может, они чуточку мастеровитее и быстрее, но с ними можно играть. Я уверяю, мы сделаем выводы. Когда Россия крупно обыграла Италию, все кричали, что на Евро мы всех порвем. А сейчас проиграли 2:4, после этого придем в себя, поймем, что едем во Францию не фаворитами, но можем стать хорошей темной лошадкой», – сказал Дзюба.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия Франция Дзюба Артем
Комментарии (17)
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Federalll
1459807538
Ага, настолько темной, что никто и не заметит...
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арейская
1459808002
До фаворитов ещё пахать да пахать надо...
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sold93
1459812820
а до Франции это было не очевидно?
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Каратель помойников
1459820095
а что он только после франции это понял?тугодум
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Дагыстанец
1459825016
Раслабься чувак никто ваш футбольный кружок фаворитом и не считал
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Дон-Батя
1459829419
С любой сборной играть можно, вот только будут ли от этих игр положительные результаты?! Явно нет!!! Конечно, если это не какая нибудь Литва, Эстония и др. Менять в корне нужно наш футбол и сборную в целом!
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y-ago
1459834106
Любопытное интервью...Позабавила фраза "...Может, они чуточку мастеровитее и быстрее..." Обработка мяча на скорости - проблема всех нападающих сборной. Кстати, прежде всего у самого Дзюбы. Его таранные возможности - это хорошо, но без техники они немногого стоят. Надо тренироваться, уважаемый...
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Диктор
1459834349
Ну с составом которым вы играли с Францией,вам даже место темной лошадки не светит.
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kykyi
1459834374
Какой темной лошадкой? Клячей!
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zenit888
1459859783
Артем, что ты говоришь, посмотри на своих партнеров, это, что футболисты? Пол команды это шушара, для которой места в сборной уже забиты. Зачем бороться, напрягаться. Кто у нас на протяжении многих лет бессменно стоит в воротах, кто защита? Самая лучшая комбинация - это Березуцкий - Игнашевич - Акинфеев. Полузащита - ни одного дальнего удара, ни одного прохода по краю( два шага вперед - пас назад), ни обводки, чему людей учили? - как они попали в команду? У нас большая страна, богатая на таланты и самородки, но добраться до команды мастеров без финансовой поддержки невозможно. Потому и играют в сборной проплаченные бездари, такие как Кокорин.
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