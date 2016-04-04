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    Витория: «Хочу, чтобы моя команда получила удовольствие от матчей с «Баварией»

    Главный тренер «Бенфики» Руи Витория поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

    «С тактической точки зрения, «Бавария» – команда другого уровня. Нынешний стиль «Баварии» стал для нее родным. Они знают, как в ходе матча действовать в любой ситуации. Нам надо сохранять концентрацию и играть как можно более командно.

    В Лиге чемпионов мы идем по дистанции от матча к матчу. Таким образом нам удалось пройти до этой стадии. Мы не испытываем страха. Мы анализировали соперника, это сильная команда, однако мы сделаем все, чтобы добиться в Мюнхене хорошего результата», – сказал Витория.

    Также наставник португальцев пожелал своим подопечным получить удовольствие от противостояния с «Баварией».

    «Я бы хотел победить, я хочу побеждать в каждом матче, однако мы понимаем, насколько это будет тяжело. Мы верим в себя, играем с энтузиазмом и большим желанием. Хотим насладиться этими матчами. Мне бы хотелось, чтобы моя команда получила удовольствие».

    Матч «Бавария» – «Бенфика» состоится во вторник, 5 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    04.04.2016 22:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 5 апреля 2016, 00:08

      Если изнасилование неизбежно, надо расслабиться и получить удовольствие

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 апреля 2016, 23:20

      Что бы команда сумела получить удовольствие,даже пропустив 5 мячей)))

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