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    Гвардиола: «Я точно знаю, почему «Бенфика» оказалась в четвертьфинале»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики».

    «Бенфика» обладает одной из лучших оборонительных линий в Европе. У меня есть мысли насчет того, кто выйдет у нас в стартовом составе, но мне нужно переночевать с этой идеей. Решение я приму завтра утром.

    Я точно знаю, почему «Бенфика» оказалась в четвертьфинале – это блестящая команда», – сказал Гвардиола.

    Матч «Бавария» – «Бенфика» состоится во вторник, 5 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2016 20:17
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 4 апреля 2016, 22:32

      Она не потому,что блестящая,а потому,что Зенит к весенним матчам не смог подготовиться должным образом,хотя и был обязан!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 4 апреля 2016, 20:52

      я тоже знаю)))

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