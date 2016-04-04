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    Шоу тренировался впервые с сентября

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу провел первое занятие после травмы. Напомним, футболист получил двойной перлом ноги в сентябрьском матче группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ (1:2).

    Сегодня Шоу провел беговую тренировку, которая проходила, как сообщается, в присутствии физиотерапевта.

    «Мой друг Люк Шоу вернулся на после беговой тренировки! Он все ближе к восстановлению», – написал по этому поводу на своей странице в Instagram Хуан Мата.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Itv

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    04.04.2016 19:46
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