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    Опубликованы детали контракта Депая с «Манчестер Юнайтед»

    Football Leaks рассекретила сведения об условиях контракта форварда Мемфиса Депая с «Манчестер Юнайтед».

    Напомним, что голландец покинул «ПСВ» летом прошлого года и заключил контракт с «красными дьяволами» до лета 2019 года.

    В свой первый сезон в АПЛ Депай заработает 5,2 миллиона фунтов. За последующие сезоны он будет получать по 3,9 миллиона.

    Интересно, что за каждый выход в стартовом составе голландец получает 20 тысяч фунтов, а за выход на замену ему платят 10 тысяч.

    За победу в чемпионате Англии форвард получит 2,5 миллиона фунтов, за победу в Лиге чемпионов – 5,25 миллиона. Победа в Лиге Европы и Кубке Англии принесет Депаю по миллиону фунтов, а 500 тысяч он получит за выигрыш Кубка английской лиги.

    Источник: Football Leaks

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    04.04.2016 12:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 4 апреля 2016, 16:34

      Уже пролетел на 9,25 млн

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      MALOY74 4 апреля 2016, 15:17

      аж, слюна пошла)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 4 апреля 2016, 14:14

      За такие деньги я бы затащил клуб.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Denis.Abramenkov > Kano 4 апреля 2016, 19:36

      С Ван Гаалом нет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Lucas Moura > Denis.Abramenkov 4 апреля 2016, 19:40

      И с ним можно Решфорд ведь тащит))))))))))

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