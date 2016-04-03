Гвардиола благодаря брату может приобрести для «Манчестер Сити» Суареса

Будущий главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который возглавит «горожан» в следующем сезоне, хочет приобрести для английского клуба нападающего «Барселоны» Луиса Суареса. Сообщается, что испанский специалист намеревается убедить форварда в переходе благодаря своему брату, который является футбольным агентом.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 90 миллионов евро. В нынешнем сезоне Суарес провел за «Барселону» в Примере 29 матчей, в которых забил 26 голов.